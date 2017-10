"Neymar est brésilien, là-bas les derbies, c'est la folie, donc il a l'habitude de ce genre de pression, ça ne va pas trop le gêner. Je lui ai dit quelquefois au téléphone d'aller doucement, je vais lui répéter tout à l'heure si je le croise (rires), a-t-il déclaré avec humour. Ce sera le poison du match avec Mbappé, c'est leur premier Classico, en plus à Marseille , ça leur ferait marquer des points au niveau des supporters. Mais j'ai une totale confiance en Sakai et en Amavi de l'autre côté si c'est lui qui débute, ils vont sortir le match qu'il faut ce soir et pourquoi ne pas aller gagner."