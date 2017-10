Match OM - PSG en direct

Marseille PSG A venir 16' Luiz Gustavo - 33' - Neymar da - Neymar da

La 10e journée de Ligue 1 se termine par le choc entre Marseille et le PSG , dimanche soir au stade Vélodrome. Au pied du podium, à égalité avec Saint-Etienne , le club des Bouches-du-Rhône va devoir sortir le grand jeu pour dominer le leader parisien, qui compte six points d'avance sur l' AS Monaco . Facile contre Anderlecht (4-0) en Ligue des Champions , le PSG reste dans les Bouches-du-Rhône sur quatre victoires consécutives, la dernière en février (5-1).