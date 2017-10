Cavani a sauvé le PSG, Arsenal a enfoncé Everton... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et le Clasico "dingue" entre l'Olympique de Marseille et le PSG (2-2). La frustration est grande pour le club phocéen, qui menait 2-1 avant d'être rejoint sur le fil sur un but d' Edinson Cavani . Nos confrères de La Provence se sont eux dit "fiers" des hommes de Rudi Garcia On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport qui revient sur la démonstration de la Juventus Turin sur la pelouse de l'Udinese (6-2). Malgré l'expulsion de Mario Mandzukic , le club du Piémont a réussi l'exploit de marquer quatre buts. En revanche, rien ne va plus pour l'AC Milan, tenue en échec par le Genoa (0-0).On poursuit avec le journal As et la large victoire du Real Madrid contre Eibar (3-0). Grâce à ce quatrième succès de rang, la Maison Blanche de Zinedine Zidane reste à cinq unités du FC Barcelone . Autre résultat de dimanche, la victoire de l' Atletico Madrid sur le terrain du Celta Vigo (1-0) grâce à Kevin Gameiro On finit avec le Daily Mirror et les deux démonstrations d'Arsenal et de Tottenham , respectivement vainqueurs d'Everton (5-2) et Liverpool (4-1), dans le cadre de la 9e journée de Premier League . Après ce nouveau revers, le coach des Toffees Ronald Koeman se retrouve en danger.