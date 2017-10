Golden Boy : Mbappé préféré à Dembélé et Gabriel Jesus

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France a devancé Ousmane Dembélé FC Barcelone ) et Gabriel Jesus Manchester City ). Devenu la saison dernière champion de France avec l' AS Monaco , le natif de Bondy a rejoint au mercato estival le club de la capitale, avec qui il a réalisé un début de saison intéressant malgré des dernières sorties plus difficiles.