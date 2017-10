Depay voit triple avec l'OL, Valence ne s'arrête plus... Les Tops et les Flops du weekend

Depay se régale dans l'Aube.

Man Utd laisse filer City.

Valence et Guedes enflamment la Liga.

Metz poursuit sa dégringolade.

Après la victoire contre le champion Monaco, l'Olympique Lyonnais a confirmé en l'emportant très facilement à Troyes (5-0), pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 . Et ce succès, les Gones de Bruno Genesio le doivent en grande partie à Memphis Depay. Décevant depuis le début de saison, l'ailier néerlandais a signé un triplé au stade de l'Aube (48e, 65e, 70e sur penalty), pour ainsi porter son total à cinq réalisations.Après avoir tenu le rythme infernal de Manchester City pendant sept journées, Manchester United cale depuis deux matches. Après un nul à Liverpool (0-0), le club mancunien a surtout subi samedi son premier revers de la saison, sur la pelouse du promu Huddersfield Town (2-1). A l'image d'une victoire heureuse à Lisbonne (1-0) en Ligue des Champions , les hommes de José Mourinho semblent traverser une période plus délicate. Conséquence au classement, les Red Devils restent deuxièmes mais comptent désormais cinq points de moins que les Citizens.Le FC Valence réalise un début de saison d'anthologie. Samedi soir, le club ché a ainsi signé sa cinquième victoire consécutive aux dépens du FC Séville (4-0), dans le cadre de la 9e journée de Liga. Porté par un exceptionnel Gonçalo Guedes , deux buts et une passe, le pensionnaire de Mestalla est toujours invaincu (six victoires, trois nuls) et joue pour le moment dans la cour des grands. Deuxième, l'équipe de Marcelino devance le Real Madrid et n'est qu'à quatre longueurs du FC Barcelone . Mais il est encore trop tôt pour considérer Valence comme un candidat au titre.Metz n'y est plus. Samedi soir, les Grenats ont concédé contre Dijon (1-2) une quatrième défaite consécutive lors de la 10e journée de Ligue 1, et même la cinquième en cinq matchs à Saint-Symphorien. Derniers avec trois petits points et seulement cinq buts marqués, les Grenats ont décidé de remercier dimanche leur entraîneur Philippe Hinschberger . Se profile désormais un déplacement à Lyon : ce n'est sans doute pas le meilleur voyage pour se relancer.