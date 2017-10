PSG : Emery loue l'état d'esprit de ses joueurs

"En première période, ils ont marqué sur leur seule occasion. Notre équipe a réagi après le but. On a eu de bonnes occasions de marquer. Quand les minutes ont défilé en deuxième période, le rythme a été moyen. Sur le terrain, les joueurs importants pour le spectacle doivent être protégés. Lors des 90 minutes, il y a eu beaucoup plus d'actions arrêtées par l'arbitre, avec des fautes et un manque de rythme, que du spectacle. Après le deuxième but marseillais, c'était difficile. Après l'expulsion, encore plus. Le match nul démontre notre caractère", a fait savoir l'Espagnol sur le site officiel du club.