Immobile, Messi, Aubameyang... Le classement des meilleurs buteurs

L'attaquant italien a trouvé à 17 reprises le chemin des filets, soit deux de mieux que Pierre-Emerick Aubameyang et Lionel Messi . Le Gabonais et l'Argentin n'ont pas marqué ce weekend. Au pied du podium, on retrouve l'avant-centre de Monaco Radamel Falcao , qui a signé sa 14e réalisation contre Caen (2-0). A égalité avec Harry Kane , l'Uruguayen Edinson Cavani a marqué son 13e but toutes compétitions confondues. Avec dix réalisations, Neymar figure dans le Top 10.1. Ciro Immobile : 17 buts (1,31 but/match)2. Pierre-Emerick Aubameyang : 15 buts (1,07)3. Lionel Messi : 15 buts (1,07)4. Radamel Falcao : 14 buts (1,08)5. Harry Kane : 13 buts (1,08)6. Edinson Cavani : 13 buts (1)7. Robert Lewandowski : 13 buts (0,93)8. Paulo Dybala : 12 buts (0,92)9. Edin Dzeko : 10 buts (0,91)10. Neymar : 10 buts (0,91)