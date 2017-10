Présent ce lundi en conférence de presse, le technicien breton a tenté de faire bonne figure avant le déplacement à Dijon mercredi soir en Coupe de la Ligue . "Je n'ai pas la vérité. Moi, ce qui m'importe, c'est la relation que j'ai avec le groupe et mon président ( René Ruello ). Après, qu'il y ait des choses qui se trament, qui soient à l'extérieur, je ne suis pas naïf non plus et je connais le monde du business. François Pinault (l'actionnaire du club) m'appelle régulièrement (...) Je n'ai pas la prétention de savoir tout ce qui se passe. Par contre, je sais qu'il y a des choses qui sont fausses et qui ont été dites", a lâché le technicien des Rouge et Noir devant les médias. Malgré tout, l'arrivée d' Olivier Létang à la place de René Ruello est de plus en plus probable selon plusieurs sources. Quant à l'avenir de Christian Gourcuff, le mystère reste entier...