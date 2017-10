OM : McCourt fier de ses troupes

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a clairement apprécié la performance de ses joueurs malgré l'égalisation de Cavani dans les arrêts de jeu. "Je suis très fier de l'équipe même si, comme tout le monde, j'aurais voulu la victoire. Je suis fier de leurs efforts et des pas que nous faisons pour notre projet. J'étais vraiment satisfait et fier de comment cette équipe s'est comportée, des progrès que nous faisons vers notre objectif ultime (...) Sur le but de Gustavo, j'ai sauté si haut que j'ai presque atterri sur la pelouse depuis mon siège, j'étais si excité", a lâché le patron du club olympien.