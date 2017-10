"Le marché des transferts est très difficile, on le voit tous. L'économie est complètement folle. Mais l'équipe dirigeante a fait un très bon job, en sélectionnant les joueurs qui vont emmener l'OM vers une prochaine étape. C'est comme gravir une montagne, on commence en bas, on grimpe un petit peu, on s'arrête, on regarde la vue et celle-ci est différente de celle que l'on avait lorsqu'on était en bas. Là, on réajuste et on continue comme ça jusqu'en haut. C'est un peu abstrait, j'espère que vous comprenez : l'équipe est meilleure qu'elle ne l'était il y a un an. Et nous voulons qu'elle soit encore meilleure dans un an. C'est le projet", a expliqué l'Américain.L'avenir de l'OM ne passe pas seulement par les mercatos, mais aussi par la formation : "Avec ce marché très compliqué, il faut être intelligent. Nous avons beaucoup investi dans les scouts et la formation des joueurs. Quand je suis arrivé ici, les autres clubs venaient chercher des jeunes talents à Marseille . C'est inacceptable. Nous devons commencer ici mais aussi trouver des talents dans le monde entier." Enfin, il a indiqué que le mercato hivernal serait également actif : "Le mercato d'hiver est difficile, mais on se prépare. Il faut faire attention par rapport aux attentes, car on ne sait pas quels joueurs pourront être disponibles et on ne sait pas si ceux qui le seront pourront aider notre équipe. Les décisions prises cet hiver pourront aussi impacter celles de l'été prochain. Il faut donc être très stratégique et saisir les opportunités si elles se présentent."Pour rappel, le propriétaire du club olympien a déjà investi 120 millions d'euros afin de doter le club d'une équipe compétitive.