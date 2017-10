OM : le discours de Garcia qui a motivé le vestiaire marseillais

"On est l'OM et on peut battre n'importe qui, devant ce public et avec nos qualités. Paris va perdre son premier match de la saison et il va le perdre contre nous. Nous sommes l'équipe qui va les battre. Vous êtes des soldats, vous allez à la guerre", a notamment déclaré l'entraîneur de l'OM. On peut penser qu'il a fait mouche puisque les Parisiens ont été proches de perdre leur premier match de la saison.