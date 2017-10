"Mon transfert ? Je ne sais pas si je vaux 180 millions d'euros, ce sont des questions qu'il faut poser aux clubs, pas à moi, a-t-il indiqué au média italien. J'ai toujours été concentré sur mon travail sur le terrain, le jeu et rien d'autre. Je ne me suis jamais laissé conditionner par ces discours, trop grands et compliqués pour moi. J'ai toujours suivi ce principe, même quand mon nom était annoncé au Real Madrid ."Depuis son arrivée au PSG , l'attaquant a inscrit 4 buts et adressé 5 passes décisives en 9 rencontres.