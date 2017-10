OL : Govou pense qu'Aulas déstabilise l'équipe

"Les déclarations récentes du président n'ont pas aidé Bruno Genesio . Quand il dit "je suis derrière lui" puis "je ferai le bilan après Sainté", ça sous-entend que ça urge. Les gens pensaient aussi : il est là car il est lyonnais, donc il ne pourra rien dire contre le président. Attention, Bruno a de vraies idées, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de rechute dans les résultats, mais c'est un bon entraîneur. Il a du caractère et il est bosseur, en plus d'être un bon mec. Le problème a été la communication du président en parlant de deuxième place, de finale de Ligue Europa, alors que les joueurs partis n'étaient pas potentiellement remplacés. Tousart n'est pas encore Gonalons, Mariano pas Lacazette, etc. Jallet a été parfois le capitaine d'Ibrahimovic, les gens l'oublient... Le discours présidentiel a desservi le coach et les joueurs", a jugé l'ancien attaquant.