PSG : Derrien conseille à Neymar de regarder les anciens clasicos

"La mission de l'arbitre est de protéger tous les joueurs de la même façon mais peut-être faut-il une attention plus soutenue à l'égard de joueurs qui subissent plus de fautes. Neymar a subi plusieurs petites fautes mais rien de grave et, surtout, rien de comparable avec d'anciens clasicos. Il aurait dû garder ses nerfs", a déclaré l'ancien arbitre international.