Lille : les joueurs n'ont pas assez de QI pour comprendre Bielsa, lance Riolo

"À Lille , il paraît que les joueurs comprennent Bielsa. Franchement, on ne dirait pas. Le LOSC affiche de meilleures stats au terme d'un match, mais encore une fois, cela ne sert à rien. Pour faire ce qu'il demande, le QI foot des joueurs doit être bien supérieur, a lancé le journaliste. À Lille, certains en semblent dépourvus. Et les changements de postes incessants de certains sont trop difficiles à assimiler. Difficile d'enfoncer Bahlouli qui ne joue quasiment jamais et qui entre pour faire bien pire qu'El Ghazi. Benzia est un joueur intelligent. Le jeu doit passer par lui. Mais s'il rate tout ? La charge n'est-elle pas trop lourde pour lui ? En fait, il n'y a aucune confiance dans cette équipe. Tout le monde est perdu sur le terrain. Il faudrait un déclic car sans un peu de confiance, le LOSC va avoir beaucoup de mal à se relever."