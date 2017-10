OM : Beye n'attendait pas les Marseillais à ce niveau

"On n'attendait pas les Marseillais à ce niveau-là. Ils ont pressé les Parisiens, on a vu des joueurs du PSG embêtés dans la relance, ce qui fait leur qualité habituellement. On a vu des Marseillais avec l'envie d'aller gagner ce match, a affirmé l'ancien défenseur de l'OM. Ils n'étaient pas là juste pour défendre. À la 75e minute, on a vu un OM qui défend en avançant et c'est la première fois que l'on voit ça sur des grands matches de l'OM. Cela nous a surpris et surtout ça relance ce championnat où on pensait que les Parisiens étaient invincibles et qu'ils finiraient avec 25 points d'avance. On voit que ce championnat va être difficile pour tout le monde", a expliqué l'ancien capitaine marseillais.