OM : McCourt rêve d'être propriétaire du Vélodrome

"Ils ont actuellement le contrôle du stade. Nous l'avons avant le match, pendant et un peu après. Mais ensuite, ils reprennent la main, a-t-il déclaré au quotidien. C'est l'Orange Vélodrome. Ce n'est pas l'Orange Vélodrome maison de l'OM. Nous sommes locataires à mi-temps. À Los Angeles, je contrôlais la totalité. On y avait investi 150 millions de dollars pour améliorer l'ambiance. On voudrait faire de même au Vélodrome, et fournir une expérience qui est vraiment au-dessus, pour tout le monde. Être locataire à mi-temps, cela n'a aucun sens. Si vous êtes propriétaire de votre maison, vous investissez pour le long terme. Si vous êtes locataire, ce n'est pas pareil. Encore plus si vous ne l'êtes qu'à mi-temps. Le projet a quatre piliers, je l'ai déjà dit. On parle surtout du premier, qui est de construire une équipe pour gagner le championnat. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent sur les trois autres piliers."