"Ça ne m'a pas traversé l'esprit d'acheter Harry Kane. C'est un grand joueur et en plus il est jeune. Il a beaucoup d'années devant lui pour progresser mais nous sommes enchantés avec Benzema et toute l'équipe. Je n'ai pas demandé le prix au président de Tottenham , parce qu'il m'aurait dit qu'il valait 250 millions d'euros", a déclaré le président madrilène.