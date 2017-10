Everton : Koeman souhaite bonne chance aux Toffees

"Je tiens à remercier les joueurs et le staff pour leur travail et leur implication pendant mes seize mois comme manager d'Everton. Je remercie Bill Kenwright (le président, Ndlr), Farhad Moshiri (actionnaire majoritaire, Ndlr) et le conseil d'administration d'Everton de m'avoir donné l'opportunité d'entraîner un grand club, ainsi que les fans pour leur passion. Naturellement je suis déçu, mais je souhaite bonne chance à l'équipe pour le futur", a publié le Néerlandais.