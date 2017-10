OL : un jeune gardien suisse va passer pro

Premier contrat professionnel pour Anthony Racioppi ! https://t.co/wWZb3zarYB — Olympique Lyonnais (@OL) 24 octobre 2017

L'international suisse des moins de 20 ans sera lié à l'Olympique Lyonnais dès le 1er juin prochain pour trois saisons. "J'ai franchi une étape, je suis à la fois content et fier d'avoir signé dans ce club. Le travail est encore long. Maintenant, je vais essayer de m'entraîner le plus souvent possible avec les professionnels. Je suis dans une phase de bonne progression depuis quelques mois", a-t-il souligné.