Real Madrid : Zidane savoure mais reste lucide sur son avenir

Vainqueur notamment du championnat espagnol et de la Ligue des Champions en mai dernier avec le Real Madrid , le coach français a expliqué vouloir "savourer" ces moments passés avec le club merengue. "Dans une carrière, dans une saison, dans une vie, il y a des hauts et des bas. Si vous êtes en bas, il faut savoir rebondir. Si vous êtes en haut, il faut juste essayer d'y rester le plus longtemps possible. Mais j'ai conscience que cela s'arrêtera forcément un jour pour moi, à Madrid. Je m'y suis préparé. Pour le moment, je profite de tous les bons moments que je vis dans ce club", a souligné l'ancien numéro 10 des Bleus.