Rennes : Blanc aurait déjà dit non

Alors que Christian Gourcuff semble de plus en plus sur un siège éjectable, l'ex-technicien parisien a visiblement reçu plusieurs appels des Rouge et Noir mais ce dernier aurait rapidement annoncé qu'il n'était pas intéressé par le projet selon les informations de RMC. Ces dernières semaines, les noms de Claude Puel et Christophe Galtier ont également circulé dans les couloirs du Roazhon Park.