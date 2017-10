Le président du Paris Saint-Germain, qui sera entendu ce mercredi par les autorités suisses, aurait bien préparé sa défense avec des arguments de poids en sa faveur selon un proche du dirigeant qatarien. "Il n'y a pas d'affaire. Cette enquête, c'est une excroissance du dossier instruit contre Jérôme Valcke . Nasser est très confiant. La justice suisse estime brumeux certains éléments récoltés, il va leur apporter une réponse. Le contrat a été négocié normalement et de manière compétente par les services juridiques du groupe représenté par Nasser Al-Khelaïfi. Le contrat en question est même plus avantageux pour la FIFA que le précèdent. Il n'y a pas eu d'appel d'offres pour ces droits et donc pas de concurrence, où est la corruption ?" a expliqué ce proche de Nasser Al-Khelaïfi sur l'antenne de RMC.