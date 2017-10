Al-Khelaïfi devant la justice suisse, l'Inter et Icardi en tête... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le quotidien L'Equipe qui annonce que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, "devra convaincre" ce mercredi. Mis en cause au sujet de l'attribution des droits TV de la Coupe du Monde 2026 et 2030, le dirigeant va s'exprimer devant la justice suisse.On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui revient sur la victoire en Serie A de l'Inter Milan contre la Sampdoria Gênes (3-2), grâce notamment à un doublé de l'incontournable attaquant argentin Mauro Icardi. En attendant la prestation de Naples sur le terrain du Genoa, les Nerazzurri prennent les commandes.On poursuit avec le journal Sport qui s'arrête sur le large succès du FC Barcelone à Murcie (3-0), en seizième de finale aller de la Coupe du Roi . En l'absence de Lionel Messi et Luis Suarez , les Blaugrana se sont baladés avec notamment le premier match et le premier but de José Arnaiz.Pour terminer, The Daily Telegraph rend hommage à Edward Nketiah. Titularisé par Arsène Wenger , le jeune attaquant anglais a signé un doublé contre Norwich City (2-1), à l'occasion des huitièmes de finale de la League Cup . Dans les autres matches, Manchester City et Manchester United sont aussi passés.