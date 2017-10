Barça : Valverde a jugé la première d'Arnaiz

Après la rencontre, le coach des Blaugrana Ernesto Valverde a rendu hommage à l'attaquant de 22 ans. "Nous partons contents. Nous les avons fatigués en première période et avons profité des espaces laissés en deuxième. C'est un bon résultat et des joueurs du Barça B ont pu débuter. Arnaiz peut nous apporter à l'avenir. Il pense toujours à marquer, peut éliminer et se montrer dangereux. Alcacer se déplace vraiment bien entre les défenseurs adverses."