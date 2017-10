UEFA : QPR lourdement sanctionné par le Fair-play Financier

Le club anglais n'a effectivement pas respecté les plafonds de transferts et salaires, lors de la saison 2013-2014. Promu en Premier League , il avait alors dépensé 46 millions d'euros sur le marché des transferts et affiché un déficit de 73 millions d'euros."Nous sommes déçus de la décision et allons faire appel", a indiqué Lee Hoos, le directeur général de QPR.