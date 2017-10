Monaco : Rybolovlev visé par une nouvelle plainte

Il a déposé une plainte contre le Russe pour "corruption, faux criminel et blanchiment", a annoncé son avocat. Ce dernier a donné des précisions à Nice -Matin : "Cette plainte se fonde sur les révélations parues par voie de presse relatives à l'existence d'une collusion entre une partie de la hiérarchie judiciaire et administrative, et Monsieur Dmitri Rybolovlev." Elle viserait "à faire valoir la qualité de victime de Monsieur Yves Bouvier" et "à voir appliquer aux faits poursuivis leur exacte qualification pénale qui va bien au-delà d'un simple trafic d'influence". Elle permettra notamment à l'avocat d'accéder au dossier.