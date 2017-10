PSG : le clan Al-Khelaïfi donne de ses nouvelles

"Je vous rappelle que Monsieur Al-Khelaïfi a lui-même demandé à pouvoir être entendu très rapidement. Cette audience d'instruction a eu lieu aujourd'hui, dans un climat dont on peut dire qu'il a été extrêmement serein. Monsieur Al-Khelaïfi a eu l'occasion de répondre à la majeure partie des questions du magistrat en charge de l'instruction. Il a pu apporter des éclaircissements importants, sinon décisifs pour la suite de la procédure. Et d'ici quelques mois, les quelques charges de densité modeste dont nous parlons, mais aussi l'entier du fantasme planétaire auront fini de s'épuiser dans la douceur de l'hiver helvétique", indique le communiqué.L'audition pourrait se poursuivre demain. "J'ai demandé à venir en Suisse pour donner mes explications. J'ai répondu aux questions, je n'ai rien à cacher. Je suis disponible pour aider la justice suisse s'ils veulent me revoir. Je suis venu tranquille, je repars très tranquille", a quant à lui déclaré Nasser Al-Khelaïfi.