Schalke : Harit était aussi convoité par le Bayern

"C'est vrai que le Bayern me voulait, a-t-il confié au média allemand. Si un aussi grand club montre son intérêt, vous devez réfléchir à cette option, et c'est normal. Mais après, vous vous dites : 'qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour ma carrière ?' Je suis arrivé à la conclusion que le projet de Schalke 04 me correspondait plus."Âgé de vingt ans, le milieu offensif a jusque-là participé à 9 rencontres de Bundesliga sous les couleurs de Schalke 04.