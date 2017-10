Coupe de la Ligue : Lille vient à bout de Valenciennes

Devant son public, la formation de Marcelo Bielsa a dû attendre la séance des tirs au but pour passer (5-4). Pendant le temps réglementaire, les Lillois ont mené deux fois au score grâce à des buts de Yassine Benzia (14e) et Junior Alonso (74e). Mais VA est revenu par Jordan Pierre-Charles (44e) et Lebo Mothiba (92e sur penalty). Le Losc signe sa première victoire depuis la 1ère journée de Ligue 1