Le technicien des Gones laisse entendre que le club rhodanien ne se renforcera pas. "Pour l'instant, on n'a pas encore parlé du mercato d'hiver. Je ne pense pas qu'il y aura d'arrivée à moins qu'il y ait des départs. Ce n'est pas d'actualité. On a beaucoup de très bons jeunes qui arrivent et émergent. C'est important de leur donner l'opportunité de s'exprimer. Houssem Aouar en est l'exemple parfait mais il y en d'autres qui vont montrer qu'ils ont aussi leur chance."