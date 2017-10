ASSE : Garcia explique ce qui a cloché à Strasbourg

"Dans le football, quand tu n'es pas efficace dans la surface adverse et que tu n'es pas assez agressif dans la tienne, c'est difficile de gagner un match. Ce qui fait la différence, c'est l'inspiration des joueurs et la qualité de la dernière passe, de la frappe. C'est ce qui nous a manqué, a analysé l'entraîneur des Verts Oscar Garcia en conférence de presse. Nous travaillons tous les jours à l'entraînement pour améliorer notre efficacité. Nous effectuons beaucoup d'exercices devant le but."