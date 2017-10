Coupe de France : le tirage du 7e tour pour la Ligue 2

S'il n'y aura aucune confrontation entre clubs de Ligue 2, on peut noter la belle opposition entre Nîmes et Marseille Consolat (National 1). Les rencontres se dérouleront les 11 et 12 novembre prochains.Stella Maris Douarnerez -CS Pledrannais -AC Seyssinet Pariset -FCVillefranche -AS Yzeure -FC Chamalieres -FC Geispolsheim -US Forbach -Stade Ygossais -AS Tournefeuille -FC Pays Argentonnais -Avoine o Chinon Sinais -AS Cagnes -- Marseille ConsolatEvreux -Chartres -US Noeuxoise -SC Hazebrouckois -FC Agglo Troyenne -Saint Amand FC -