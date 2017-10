LOSC : des tensions entre Bielsa et les joueurs

D'après les informations de RMC, une poignée de joueurs ont demandé, mardi dernier, à parler avec Marcelo Bielsa pour qu'il modifie le plan de jeu de l'équipe. "Notre objectif était clair, dire au coach qu'on ne veut plus jouer avec sa tactique. Plusieurs joueurs en ont marre de ne pas jouer à leur poste. On joue mal, faut pas se mentir. Les tests, on n'a plus le temps d'en faire. On devait le dire au coach sinon on allait droit dans le mur" révèle anonymement un joueur. Reste à savoir s'ils seront écoutés par l'Argentin, souvent inflexible sur la tactique de ses équipes. Hier, les Dogues ont difficilement battu Valenciennes , un club de L2, en Coupe de la Ligue (2-2, t.a.b. 5 à 4).