Prêté par le FC Porto dans son pays natal, en Colombie , au Deportivo Independiente Medellin, le joueur de 23 ans, passé par le Stade Rennais durant une saison oubliable, revit. Son agent le dit courtisé : "Beaucoup de clubs m'ont appelé pour Juan Fernando, ici et à l'étranger, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Porto ne le prêtera plus. Alors, Porto ne le laissera partir de manière définitive que si on lui rachète ses droits sportifs. Autre possibilité étudiée : que Juan Fernando revienne à Porto. Cependant, je crois que tout sera plus clair en novembre. Quintero a toutes les qualités pour jouer en Europe."