Liga : l'arbitrage vidéo débarque en Espagne

La Liga va en effet emboîter le pas de la Bundesliga et de la Serie A avec l'arbitrage vidéo. "La technologie a fait irruption dans le football et il faut l'accepter. (...) Ce seront des test en off. Je veux dire, sans que vous (les journalistes, ndlr) sachiez que nous sommes au travail." a révélé Juan Luis Larrea. Du côté de la Ligue 1 , ce n'est toujours pas envisagé.