ASSE : Cabella croit à son retour chez les Bleus

"Quand on y a goûté, on a toujours envie. Pourquoi pas ? Je n'ai pas fait une croix dessus. Il faut être ambitieux dans la vie, pour ne pas avoir de regrets. Mais on n'y retourne pas comme ça, avec la parole. La seule vérité, c'est le rectangle vert et les performances. Si on est bon et qu'on le mérite, on y retourne", a déclaré le milieu de Saint-Etienne , prêté par l'Olympique de Marseille . Le champion de France 2012 avec Montpellier compte quatre sélections, la dernière datant d'octobre 2014.