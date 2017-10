FRANCE

Le journal L'Equipe évoque le début de la 11e journée de Ligue 1 avec l'affiche entre le PSG et Nice. Incapable de battre les Aiglons la saison dernière, le club de la capitale "entend inverser la tendance et se rassurer après son piètre match nul à Marseille ." Ce sera sans Neymar , suspendu.On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui explique que Gonzalo Higuain a la possibilité de marquer ce samedi le 100e but de sa carrière en Serie A . La Vieille Dame se rend sur le terrain de l'AC Milan. En parallèle, l'attaquant de Naples Dries Mertens suscite de plus en plus la comparaison avec la légende Diego Maradona On poursuit avec El Mundo Deportivo qui nous apprend que le FC Barcelone aurait lancé l'opération Antoine Griezmann. Les Blaugrana ne cachent pas leur intérêt pour l'attaquant tricolore de l' Atletico Madrid , sous contrat jusqu'en juin 2021. Et le natif de Mâcon n'est pas insensible au club catalan.Pour finir, Sky Sports relate les déclarations de Zlatan Ibrahimovic à Thierry Henry . Alors que Manchester United attend le retour de blessure de l'attaquant suédois, l'ancien Parisien a indiqué qu'il avait l'ambition de remporter la Premier League , sa dernière motivation avant de terminer sa carrière.