PSG-Nice, MU-Tottenham... Le programme TV du weekend

On commence avec la 11e journée de Ligue 1 marquée par le match entre le PSG et Nice, vendredi à 20h45 sur Canal +. En tête avec une avance de quatre points sur Monaco, le club de la capitale défie des Aiglons en énorme difficulté (14e, trois revers d'affilée). Dimanche, à 21 heures sur Canal +, Marseille ira à Lille. Après sa belle prestation contre le PSG (2-2), la formation phocéenne voudra confirmer contre un Losc en perdition, 19e et sans victoire depuis la 1ère journée.On file outre-Manche pour évoquer la 10e journée de Premier League , avec l'affiche opposant Manchester United (2e) à Tottenham (3e), samedi à 13h30 sur SFR Sport. Battu par Huddersfield, le club mancunien défie des Spurs qui restent sur quatre victoires consécutives. Les Citizens seront eux sur le terrain de West Bromwich Albion, samedi à 16 heures sur SFR Sport. Pour l'occasion, les joueurs de Josep Guardiola viseront la passe de huit.On enchaîne avec la 10e journée de Liga et le déplacement du FC Barcelone sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Leader au classement, le club de la Catalogne dispose d'une marge de quatre points sur Valence , alors que le Real Madrid (3e) est relégué à cinq unités. Les Merengue seront eux à Gérone, dimanche à 16h15 sur BeIN Sports 2, avec l'ambition de s'offrir une cinquième victoire de rang.On poursuit avec la 10e journée de Bundesliga et le choc entre le Bayern Munich (2e) et Leipzig (3e), samedi à 18h30 sur BeIN Max 9. Revenu à hauteur du Borussia Dortmund , le club bavarois affronte une formation qui surfe sur quatre succès d'affilée. Pour conclure, la 11e journée de Serie A est marquée par l'affiche entre l'AC Milan (8e) et la Juventus Turin (3e), samedi à 18 heures sur BeIN Sports 2. La Vieille Dame est troisième du classement, à trois points de Naples