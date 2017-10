Rennes : Khazri a volé au secours de Gourcuff

Pour le milieu tunisien, il n'est pas question de parler d'un départ du coach breton. "C'est un bon entraîneur, qui a une philosophie de jeu, avec qui on travaille bien, même si on n'a pas eu les résultats escomptés. C'est nous, sur le terrain, qui devons nous bouger. Il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'à la 10e journée. Je ne suis pas naïf pour croire qu'on va prendre 90 points, mais tranquille quoi, pas besoin de partir dans des délires ! On a le temps. Le coach a une part de responsabilité mais nous, sur le terrain, on a une grosse part aussi. Parfois on a tendance à frapper trop facilement sur l'entraîneur, mais s'il me dit de faire une course de dix mètres et que je ne la fais pas, c'est moi qui est fautif. Les paroles c'est bien, mais maintenant il faut des actes."