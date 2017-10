Lens : Sikora s'est exprimé sur le dossier Douchez

"Une procédure est en cours. C'est dommage ce qui arrive. Je n'ai jamais eu de problème avec Douchez. Je ne vis pas avec lui, je ne connais pas sa vie perso. Je n'ai pas de traceur pour suivre les joueurs en dehors des entraînements et des matchs, a affirmé Eric Sikora. Je n'excuse pas mais j'attends de savoir ce qu'il s'est vraiment passé. J'attends avant de me prononcer. Il y a la version de Douchez, la version de l'autre personne. Mon but, c'est le foot, l'équipe, le match de Châteauroux. Je ne suis pas là pour parler de Douchez."