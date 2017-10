"Une chose vraiment très positive pour les joueurs, c'est qu'ils ont vraiment à la hauteur de l'événement : ils ont fait un grand match dans tous les domaines. Une chose terrible pour eux, c'est que je les attends maintenant à ce niveau toutes les semaines. Il faut rééditer ce type de match", a-t-il lancé en conférence de presse. Il espère que ses troupes vont prendre conscience de leur potentiel : "J'espère surtout qu'à l'intérieur de mon groupe, ça aura changé le regard qu'ils ont sur eux-mêmes, et sur leur propre équipe. Ils doivent se convaincre que si on joue en équipe à 100 %, on est capables de reproduire ce type de performance. Quant à une approche différente des autres équipes, on verra dès dimanche. Si on est capables continuer comme ça, dans l'impact, car sinon ça va vite disparaître. Il faut s'en servir, ce qui signifie de durer dans cette qualité de performance."Pour rappel, l'OM se déplace sur le terrain du LOSC, dimanche (21h00).