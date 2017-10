PSG : Ménès vole au secours de Neymar

"Capricieux, personnel, incapable de tenir ses nerfs, le Brésilien a quasiment été tenu pour unique responsable du mauvais match du PSG lors du Classique à Marseille. C'est très exagéré. D'accord, Neymar a beaucoup joué seul sur la pelouse du Vélodrome, mais vu le niveau d' Edinson Cavani , avant son sublime coup franc égalisateur salvateur, et celui de Kylian Mbappé , c'est assez gonflé de lui reprocher cet excès d'individualisme", a-t-il expliqué. Il relativise également son carton rouge : "Il ne faut tout de même pas oublier que les Marseillais ont commis huit fautes sur lui, dont une méchante de Zambo Anguissa dans son dos, qui n'est autre que son point faible depuis la Coupe du Monde au Brésil , il y a trois ans. Sans qu'aucune ne soit sanctionnée d'un carton jaune. Et puis, il a aussi dû être protégé par la sécurité à chaque corner en raison des nombreux projectiles qu'il recevait."Enfin, le journaliste a estimé que d'autres joueurs avaient réalisé des prestations plus inquiétantes : "Les vrais soucis du Paris Saint-Germain sont ailleurs. Le niveau de Layvin Kurzawa , l'âge de Thiago Motta , le rendement de Marco Verratti sont des exemples parmi d'autres. Neymar n'est pas un robot. Il a des failles. Et c'est tant mieux."