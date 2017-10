OL : Genesio règle ses comptes avec Riolo

"J'ai un sentiment de subjectivité. J'ai l'impression que quoi que je fasse, vous (Daniel Riolo) allez toujours adopter l'angle négatif, a-t-il lancé. Par exemple, après le match contre la Juve qu'on perd 1-0, la saison dernière, je trouvais qu'il y avait eu plein de choses intéressantes dans le jeu. On rate un penalty, Buffon fait des arrêts extraordinaires, on joue à dix contre onze... J'ai quand même été remis en cause sur mes choix ou mes changements. La première année, quand on finit deuxièmes, c'est soi-disant parce que je suis copain avec les joueurs et que Monaco s'était écroulé... On a dit qu'il n'y avait pas de jeu. Certes, Monaco s'est écroulé. Mais quand on analyse cette deuxième partie de saison, je pense qu'il y avait du jeu. La critique fait partie de notre métier. Mais ce qui me gêne, c'est le manque d'objectivité chez vous."