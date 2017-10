"Le match contre Paris, ce n'est pas totalement parti, on l'a encore un peu dans la tête. On a perdu deux points. Mais on a fait beaucoup de choses positives, donc il faut les garder pour dimanche", a-t-il expliqué. Il pense que l'équipe olympienne doit mettre le même engagement face au LOSC : "Ce serait une faute professionnelle de ne pas être à 100 % à Lille , il faut y aller à fond."