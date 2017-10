OM : Garcia prend la défense d'Evra

"C'est un guerrier, il n'a besoin de personne. Si Evra avait été bien physiquement, il aurait été dans le groupe contre Paris. S'il est bien, il jouera évidemment à Lille , a confié l'entraîneur de l'OM aux journalistes. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était après Guimarães. Il a fait l'effort de jouer, mais au bout d'une heure de jeu, j'ai décidé d'épargner son physique défaillant ce soir-là. Si Jordan n'était pas arrivé, il n'aurait pas joué tous les matchs. Et Amavi ne jouera pas tous les matchs. On a trop de matchs. J'ai besoin de Patrice Evra et de Jordan Amavi ."