ASSE : Lafont confie son admiration pour Ruffier

"On enchaîne les victoires, c'est bon pour le moral et il faut continuer sur cette lancée. C'est toujours chiant de prendre des buts mais je préfère retenir la qualification et me concentrer sur dimanche. Il faut que nous progressions en matière de concentration, que nous soyons concentrés pendant 95 minutes. Stéphane Ruffier est un très bon gardien ! Il rapporte chaque saison des points à l'AS Saint-Étienne", a lancé le gardien de but toulousain.