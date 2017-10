Man Utd : Ibrahimovic apprécie la présence de Lukaku

"L'équipe est plus forte cette saison. Lukaku est dans l'équipe et marque beaucoup de buts, et il me facilite le travail, parce que la saison dernière, il n'y avait qu'une personne qui réalisait cette tâche et l'entraîneur ne pouvait pas changer ce rôle, a déclaré l'attaquant suédois. Cette saison, c'est plus facile avec Lukaku, ça me donne beaucoup plus de temps, et je suis content pour ça. Il marque ses buts et fait ce qu'il doit faire. Quand je reviendrai, nous verrons comment vont les choses."