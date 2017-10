Ligue 1 : le PSG se rebiffe et écrase Nice

Dès la troisième minute, Edinson Cavani ouvre le score en reprenant un coup franc de Di Maria. L'Argentin sert à nouveau Cavani à la 31e pour le but du break. Sur une action confuse, le défenseur niçois Dante , marque contre son camp (52e) et scelle la défaite des visiteurs. Pour ne rien arranger, les Aiglons terminent à dix avec la blessure de Saint-Maximin, quelques instants après son entrée en jeu. L'OGCN est 14e et pourrait se rapprocher de la zone rouge au cours du week-end.Résultat du soir : PSG-Nice : 3-0Par Etienne Comte (iDalgo)