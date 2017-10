Ligue 1 : Paris se rebiffe et écrase Nice

Bousculé à Marseille , privé de Neymar , le PSG n'a pas douté un seul instant. Le leader de Ligue 1 a déroulé contre Nice au Parc des Princes ce vendredi en ouverture de la 11e journée. Dès la troisième minute, Edinson Cavani ouvre le score en reprenant un coup franc de Di Maria. L'Argentin sert à nouveau Cavani à la 31e pour le but du break. Sur une action confuse, le défenseur niçois Dante , marque contre son camp (52e) et scelle la défaite des visiteurs. Pour ne rien arranger, les Aiglons terminent à dix avec la blessure de Saint-Maximin, quelques instants après son entrée en jeu. L'OGCN est 14e et pourrait se rapprocher de la zone rouge au cours du week-end.Résultat du soir : PSG-Nice : 3-0Par Etienne Comte (iDalgo)